«Вагнерівець» після зізнань у розстрілі українців нарікає, що «соратники» оголосили на нього полювання (відео)

Колишньому “вагнерівцю” погрожують, йому постійно телефонують люди Пригожина і говорять про необхідність зустрітися.

Екс-командир одного з підрозділів ПВК “Вагнер” Азамат Улдаров вийшов на зв’язок з проектом Gulagu.net і зізнався, що вчора, 18 квітня, підлеглі Євгена Пригожина погрожували йому та його родині вбивством, а також змусили під диктовку записати неправдиві звинувачення на адресу “Гулагу.нет”.

Відповідне відео поширили в Телеграм-каналі Gulagu.net. У ролику Улдаров зізнається, чому почав у попередньому відеозаписі заперечувати всі свої зізнання. “Є небезпека, що до ранку я можу не дожити”, — каже Азамат.

Він пояснив, що під час дзвінка люди Пригожина йому почали погрожувати: “У тебе син є, подумай про це, хлопчино”. Екс-“вагнерівцю” почали говорити, що постраждають його діти, сім’я. Улдаров стверджує, що його будь-якими шляхами хочуть вивести на зустріч, але він не погоджується.

“Мені все сказали на словах і зрозуміло”, – пояснив відмову від попередніх свідчень Gulagu.net Азамат.

У бесіді з журналістом Улдаров зізнається, що він боїться найменшого шереху, його залякали “вагнерівці”, йому постійно телефонують. Також окупант каже, що він вже не п’яніє від горілки, бо весь на нервах, переймається за свою сім’ю.

В Gulagu.net додали, що 19 квітня Азамат дав велике 2-годинне інтерв’ю засновнику правозахисного проекту Володимиру Осєчкіну, розкривши таємниці ПВК “Вагнер” і нові злочини Євгена Пригожина. Також він звернеться до “кухаря Путіна” і самого президента РФ.

Зізнання екс-“вагнерівця” Улдарова шокували громадськість

Колишній “вагнерівець” Азамат Улдаров в інтерв’ю проекту Gulagu.net зізнався у вбивстві близько 400 українців у підвалі багатоповерхівки в Бахмуті Донецької області. Там перебували й діти.

Але особливо цинічним була його розповідь Gulagu.net про те, як він вистрілив у голову маленькій дівчинці під час зачистки Соледара. Вона, за його словами, сильно кричала.

Вже наступного дня він почав відхрещуватися від своїх зізнань і стверджувати, що журналіст Володимир Осєчкін нібито шантажував його. Крім того, Азамат став розхвалювати Пригожина, стверджуючи, що той врятував їхні життя.

УНІАН