«Вагнерівці» закатували мирного українця, видавши за «грузинського найманця» (відео)

Відеороликом із непритомним, або мертвим чоловіком терористи хвалилися у підконтрольних їм каналах.

Терористи приватної військової компанії “Вагнер” закатували мирного українця, видавши його за “грузинського найманця”.

Жахливим відеороликом з українцем найманці хизувалися у підконтрольним ПВК каналах. На відео видно, як один з “вагнерівців” незграбно грає на скрипці поруч із непритомним, або мертвим українцем.

На чолі закатованого чоловіка бойовики залишили надпис “грузин”. Найманець каже, що “грузинські найманці власною персоною приїхали на концерт “Вагнера”. Інший бойовик грубо за вухо демонструє обличчя чоловіка.

Однак проект NEXTA Live з’ясував, що чоловік на відео – мирний житель Донецької області Віталій. Раніше він давав коментар українським журналістам, зазначаючи, що люди на окупованій території виживають завдяки українським військовим.

УНІАН