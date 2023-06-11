«Вагнерівців» зобов’язали «лягти» під міноборони. Пригожин заявив, що ЧВК не підписуватиме контрактів з Шойгу

До 1 липня найманці Євгена Пригожина повинні укласти контракт з російським Міноборони для ведення служби.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зобов’язав найманців ПВК “Вагнер” укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року, пише УНІАН.

Про це повідомив заступник міністра Микола Панков за підсумками селекторної наради про питання комплектації ЗС РФ 10 червня. Він уточнив, що для набуття “правого статусу” всі добровольчі загони повинні підписати контракт з Міністерством.

Також він вказав, що “добровольці” можуть укладати індивідуальні контракти на службу.

“Таким чином, наказ розширює можливості комплектування підрозділів Об’єднаного угруповання військ як військовослужбовцями, так і добровольцями, спільного застосування військових підрозділів і добровольчих організації”, – заявив Панков.

Також він уточнив, що за десять днів поточного місяця контракт з Міноборони РФ підписали понад 13,5 тис.осіб.

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«ПВК «Вагнер» не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу»

Євген Пригожин прокоментував новий указ глави російського військового відомства, згідно з яким найманці “добровольчих формувань” зобов’язані підписати контракт із Міноборони, пише Baza.

«Ті накази та укази, які формує Шойгу, вони поширюються на співробітників міністерства оборони та на військовослужбовців. ПВК „Вагнер“ не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу», — заявив Пригожин.