Ватажка російської банди «Кусковські», якого з тюрми забрали на фронт, під Бахмутом вже утилізували ЗСУ

Лідер однієї з російських ОЗУ «Кусковські» Ігор Куск був утилізований ЗСУ під Бахмутом. Він відбував у колонії суворого режиму 23-річний термін. Сьогодні його урочисто закопали на батьківщині під Нижньокамськом. Про це повідомляють місцеві ЗМІ – “Бізнес Онлайн” та “Реальний час”.

У п’ятницю вранці літак з тілом Куска, визнаного винним в РФ у вбивствах та інших особливо тяжких злочинах у 2015 році, приземлився в аеропорту Бегішеве в Татарстані, Росія. А потім кортеж прибув у селище Червоний Ключ. На цей момент біля місцевого собору цинкову труну чекали сотні людей. Серед них не лише рідні та корєша вбитого, а й представники адміністрації міста.

За словами вдови – Ірини, її чоловік був завербований на фронт 25 липня.

«Ми писали [з проханням забрати на фронт] Кадирову. Потім за його листом приїхала приватна військова компанія. У 55 років у нього здоров’я було не фонтан, але я знаю, що він і там був у перших рядах, нікого не боявся», — розповіла вдова бандита.

Дружина Куска розповіла, що він служив у лавах ПВК «Вагнер» і стояв у районі Бахмута. А загинув він від осколку, який розтрощив йому голову. Поховали колишнього лідера нижньокамської банди «Кусковські» на Алеї слави міського цвинтаря. На похороні скорботні хором виконали пісню десантників СРСР «Синева», а люди у військовій формі зробили три залпи у повітря з автоматів.

Найгучніший епізод, який інкримінували ОЗУ «Кусковські» — вбивство гендиректора ВАТ «Татсантехмонтаж» Бориса Ваймана, заслуженого будівельника Татарстану. Його було застрелено 18 березня 2004 року в Казані біля входу в офіс своєї компанії на вулиці Гагаріна.