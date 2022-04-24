Вбивав ще у Сирії: оприлюднені дані генерал-полковника ЗС РФ, який керував наступом на Київ

Олександр Чайко на камеру нагороджував російських мародерів і вбивць перед тим, як українські військові вибили їх з Київської області.

У Мережі оприлюднили дані генерал-полковника армії РФ Олександра Чайка, який керував захопленням Києва. Він командує угрупованням»Схід».

Про це повідомляє war-info.

Зазначається, що з лютого по квітень Чайко керував захопленням Києва із західного напрямку.

«Військовослужбовці підрозділів Збройних сил і військ Національної гвардії Росії зі складу угруповання причетні до військових злочинів проти мирного населення в Київській області» — йдеться в повідомленні.

Відомо, що він очолював групу російських військ в Сирії як начальник штабу – першого заступника командувача у 2015 році та двічі як командувач угруповання у 2019-2020 та 2021 роках. Крім того, за вбивства мирних жителів Сирії у 2020 році його нагородили званням героя Росії, а у 2021 році по поверненню з Сирії отримав звання генерал-полковник.

Чайко одружений та живе в Хабаровську. Його син Юрій — курсант ЗС РФ. А ось його батько в 1989 -1996 роках був начальником Таманської дивізії.

24 березня Міноборони РФ опублікувало відео візиту Чайка нібито на передову в Київській області. Він прилетів на вертольоті для вручення бойових нагород «військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення спеціальної військової операції» на «найбільш важливому напрямку – Київському». Журналістам вдалося з’ясувати, що відео зняли на території Катюжанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області. // УНІАН