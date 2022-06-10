Вбивство мешканця Київщини та викрадення нагороди у 96-річного ветерана II світової війни – повідомлено про підозру окупантам РФ

За процесуального керівництва Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур заочно повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка.

Разом з невстановленим російським військовим, погрожуючи насиллям, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом з вогнепальної зброї в голову.

Згодом окупант разом зі співслужбовцями вдерся до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю господарю вони заволоділи його автомобілем.

Крім того, загарбник вдерся до будинку 96-річного ветерана II світової війни та викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання потерпілого. Також погрожуючи зброєю він викрав у дідуся ордени за участь у Другій світовій війні, отримані як за часів Радянського союзу, так і державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Потім частину награбованого причепив на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.

Другий підозрюваний — військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Разом з невстановленими солдатами ворожої армії він проводив незаконні допити мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Застосовував до них заборонені міжнародним правом методи війни, такі як погроза вбивством та залякування.

Київська обласна прокуратура