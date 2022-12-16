Вбивають за відмову воювати: найманець-втікач з ПВК Пригожина розповів про страти «вагнерівців»

Найманець ПВК “Вагнер” Андрій Медведєв заявив, що йому відомо про десять випадків, коли “вагнерівців” стратили.

Як він заявив російському The Insider, страчували найманців за відмову брати участь у бойових діях в Україні. Нібито він особисто був присутній на кількох розстрілах. За словами Медведєва, двоє з десяти страчених, про яких йому відомо, не були колишніми ув’язненими.

Він стверджує, що має відео страти двох найманців в Алчевську (Луганська область), убитих за відмову воювати. Також Медведєв заявляє, що після втечі його переслідують найманці ПВК “Вагнера” і попереджає, що у разі, якщо з ним щось трапиться, ці відео буде опубліковано.

Про один випадок страти він розповів докладніше, описавши роль так званої групи МЕД – підрозділу при службі безпеки ПВК “Вагнера”.

“Вони (“вагнерівці” – УНІАН) отримали поранення і поїхали в госпіталь під Первомайськом, і звідти спробували втекти. Їх взяли на кордоні, на блокпості. Приїхала група МЕД і розстріляли. … Вони (МЕД – УНІАН) займаються “обнуленням”: забирають хлопців і [вбивають] або публічним способом, або непублічним, як було з Нужиним (зек-“вагнерівець”, про чию страту за допомогою кувалди стало відомо напередодні)”, – розповів він.

За словами Медведєва, ув’язнені в його загоні “щотижня оновлювалися”.

“Залежно від втрат нам робили доукомплектацію. У мене у відділенні в підпорядкуванні було 15 осіб, це саме штурмове відділення, яке виходило на бойові завдання. Ув’язнені почали в серпні приїжджати до нас. Ми заснували 4-й взвод. Ми були смертниками, тому що всі “косячники” і ті, що проштрафилися, йшли в 4-й взвод. І за кілька днів зі взводу залишилося 3 людини з 13″, – розповів він.

Страти в ПВК Вагнера

ПВК “Вагнера” протягом останніх місяців відкрито вербує на війну проти України ув’язнених з російських колоній. Відомо, що лідер ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин особисто займається вербуванням.

В’язнів відправляють воювати без їжі. При цьому їх попереджено, що за дезертирство їм загрожує розстріл. На одному з відео з колоній, що потрапили в мережу, Пригожин попереджав ув’язнених: “Тим, хто приїжджає і в перший день каже: “Кудись я не туди потрапив”, ми робимо позначку “дезертир”, і після цього розстріл”.

Раніше російська правозахисниця Ольга Романова заявляла, що особисто їй відомо про 40 страт ув’язнених, які відправилися на війну.

Напередодні стало відомо, що завербованого ув’язненого Євгена Нужина в ПВК стратили кувалдою після того, як він здався в полон ЗСУ і публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК “Вагнер” канал в Telegram. Пригожин, коментуючи вбивство Нужина, заявляв, що той “зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми”. // УНІАН