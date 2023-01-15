вбивство цивільних і знищені оселі – поліція донеччини документує наслідки російських ударів у 13 населених пунктах

Протягом доби росіяни здійснили 19 атак. Усі снаряди випущені по житловому сектору.

Армія рф обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Соледар, смт Гостре, Велика Новосілка, Курахівка, Очеретине, села Времівка, Маркове, Стара Миколаївка, Плещіївка.

Ворог вдарив із ЗРК «С-300», РЗСВ «Град», артилерії, мінометів. Є загиблі й травмовані серед мирного населення.

Знищено та пошкоджено 10 цивільних об’єктів – 5 житлових будинків, школа, ринок, магазин, трамвайне депо, цивільне авто.

Трьох ракетних ударів зазнав Краматорський район. Ракети С-300 поцілили в Краматорськ, Маркове та Плещіївку. Руйнувань зазнала інфраструктура та приватна оселя в Плещіївці. Інформація щодо постраждалих не надходила.

З «Градів» окупанти накрили Авдіївку, під вогонь потрапив ринок. Вбито й поранено цивільних мешканців.

Внаслідок мінометного обстрілу Старої Миколаївки є жертви та постраждалі, зруйновано будинок. Від артилерійського обстрілу загинула людина в Курахівці.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 74 людини, з початку обов’язкової евакуації – понад 35 517 осіб, серед них 5214 – діти, 2018 – люди з інвалідністю.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години та не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Попереджаємо про шахрайські схеми під час війни, зокрема пов’язані з орендою житла, пошуком рідних тощо. Дотримуйтесь простих правил, щоб убезпечити себе від аферистів.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Відділ комунікації поліції Донецької області