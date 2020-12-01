Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил 1 грудня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та контрольованою українськими захисниками.

Дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Від початку поточної доби, 1 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation