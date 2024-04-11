Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію, відкинувши демобілізацію
Народні обранці правкою прибрали з документу питання звільнення з військової служби.
Український парламент сьогодні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. За віддали голоси 283 людини, повідомили народні депутати в соцмережах.
За документ проголосували приблизно за п’ять хвилин після узгодження правок, які вночі розглядали до 2 години. Законопроєкт ухвалили в комітетській редакції.
“Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження. Без інтриги окрім правки про демобілізацію (там 227)”, – сказав нардеп Ярослав Железняк.
Народна депутатка Ірина Геращенко написала, що “227 депутатів збили поправку про можливість звільнення з військової служби. 176 слуг, ОПЗЖ і 2 батьківщина”.
Стосовно демобілізації депутати повинні розробити окремий законопроєкт. // LB.uaTweet