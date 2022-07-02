Вибух на пляжі: на Одещині один чоловік загинув, а у іншого контузія

На одному з пляжів Одеської області двоє чоловіків, які пішли купатись у морі, підірвались на міні.

Як повідомили в ОК «Південь», один чоловік загинув, а у іншого контузія, передає УНН.

На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод.

Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя. Другий плавець отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.

В ОК «Південь» нагадали, що попередження про мінну небезпеку — це не жахачки військових і не перешкода відпочинку.