Від нічного російського удару постраждало генконсульство Китаю в Одесі

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу в ніч проти 20 липня було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram та Думська.

Генконсульство КНР розташоване за адресою провулок Нахімова 2. Внаслідок нічного обстрілу у будівлі вибито вікна.

Одеська патрульна поліція вранці заявила про перекриття руху транспорту по провулку для проведення рятувальних робіт. // УП