Від початку вересня Збройні Сили України звільнили понад 3000 кв км окупованих росією територій – Головнокомандувач ЗСУ

Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.

На цих світлинах – результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.

Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!