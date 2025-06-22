Від початку вторгнення рашисти пошкодили тільки в центрі Києва понад 500 будинків

Станом на 3 червня у Києві пошкоджено 1531 житловий будинок. Також постраждали 334 об’єкти приватної форми власності, 10 з яких знищено. Детальну статистику за різними районами Києва поширив Тelegraf.

Відновити вдалося лише шосту частину з усіх пошкоджених російськими дронами та ракетами багатоповерхівок Шевченківського району – з 453 відновлено 72.

На другому місці за об’ємами ушкоджень Голосіївський район, де через російські атаки постраждали 286 житлових будинків. З них 282 – відновлено.

В Солом’янському районі через атаки ворога постраждали 221 багатоповерховий будинок, 74 приватних, 1 багатоповерхівку зруйновано. Відновили 197 багатоповерхівок.

На Святошино зазнали пошкоджень 214 багатоповерхівок та 72 приватні садиби, з них 3 зруйновані вщент. Відбудували 4 багатоповерхівки, планують відновити ще 22.

Ситуація в інших районах Києва: