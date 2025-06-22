Від початку вторгнення рашисти пошкодили тільки в центрі Києва понад 500 будинків

Станом на 3 червня у Києві пошкоджено 1531 житловий будинок. Також постраждали 334 об’єкти приватної форми власності, 10 з яких знищено. Детальну статистику за різними районами Києва поширив Тelegraf.
Відновити вдалося лише шосту частину з усіх пошкоджених російськими дронами та ракетами багатоповерхівок Шевченківського району – з 453 відновлено 72.
На другому місці за об’ємами ушкоджень Голосіївський район, де через російські атаки постраждали 286 житлових будинків. З них 282 – відновлено.
В Солом’янському районі через атаки ворога постраждали 221 багатоповерховий будинок, 74 приватних, 1 багатоповерхівку зруйновано. Відновили 197 багатоповерхівок.
На Святошино зазнали пошкоджень 214 багатоповерхівок та 72 приватні садиби, з них 3 зруйновані вщент. Відбудували 4 багатоповерхівки, планують відновити ще 22.
Ситуація в інших районах Києва:
- Печерський: 103 багатоповерхові та 1 малоповерхова забудова (приватна власність). Повторно мають пошкодження – 3 житлових будинки.
- Дніпровський: пошкоджено 82 багатоквартирні житлові будинки, 22 приватні будинки (у тому числі садових). відновлено 23 багатоповерхівки.
- Оболонський: пошкоджено 58 багатоквартирних будинків та 40 приватних будинків. 11 із них зруйновано. Відновлено: 19 приватних та 35 багатоквартирних.
- Дарницький: пошкоджено 47 багатоповерхових житлових будинків, 85 приватних житлових будинків, з них 6 будинків – зруйновано.
- Деснянський: пошкоджено 29 багатоповерхівок, 4 приватні будинки.
- Подільський: зазнали пошкодження різного ступеню 141 багатоквартирний будинок (по факту зазнали пошкодження 125 будинків, так як 16 будинків пошкоджено вдруге, тому будинки повторюються). У 20 будинках проведено відновлювальні роботи — заміні пошкоджених вікон, дверей в місцях загального користування та капітальному ремонту пошкоджених покрівель.