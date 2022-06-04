Від російського обстрілу загорівся історичний Всіхсвятський скит Святогірської Лаври
Полумʼя повністю охопило головний храм лаври.
Унаслідок ворожого обстрілу 4 червня почалася масштабна пожежа на території Всіхсвятського скита Свято-Успенської Святогірської Лаври (Донецька область).
Інформацію про це повідомили в УПЦ МП.
«Полумʼя повністю охопило головний храм обителі», – зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ Московського патріархату.
Успенська Святогіріська Лавра розташовується в місті Святогірськ. Скит було освячено в 1912 році.
Це вже не перший обстріл Свято-Успеньскої Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії.
4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. // LB.ua