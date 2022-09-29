Відбувся новий обмін полоненими. В Україну повернулись чотири морпіхи та двоє цивільних

Звільнені офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола, солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной, цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь. // УНІАН