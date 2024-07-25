Відчуття хаосу і страху: розвідник Червінський назвав ключову мету агентів впливу Кремля в Україні

Агенти впливу Кремля, які перебувають при владі, прагнуть створити серед українців відчуття хаосу та страху. Зокрема це стосується кадрових рішень і відношення до військових на передовій.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю “Прямому” заявив Роман Червінський, український розвідник, полковник СБУ.

“Роль цих людей, які починаючи з провалу “вагнерівської операції”, тут зараз в Україні – це саме хаос. Створити хаос в суспільстві, відчуття несправедливості, відчуття страху під час війни, відчуття перемоги ворога – вони це роблять не відкрито. Агент впливу не може відкрито агітувати за ворога. Він робить це всілякими своїми рішеннями, кадровими рішеннями, призначеннями, відношенням до військових, відношенням до тих людей, які на передовій. Їх виснажують до упора, до кінця, а потім забирають їх”, – переконаний Червінський.

Як приклад розвідник навів бійців 109-ї бригади. “Мені сьогодні дзвонили зі 109-ї бригади, в яку я мав іти. Я приїхав, але там не було посади, вже її не існує, її розформували. Вона на Покровському напрямку, вона в Покровську базувалася. Бригаду розбили. Більше 30% – це дезертирство, решта травми і поранення. Усі виснажені настільки, що все, нема з кого створити бригаду. Так от, виснажують цілі колективи, виснажують до упора, особливо ТрО – це ті, хто в перші дні взяли зброю і пішли добровільно”, – розповів розвідник.

“Тут все видно. Держава не використовує свій потенціал, свої можливості. Не навчає, не обладнує, не озброює, не одягає, нічого не робить. А просто їде на бажанні людини, на його впертості… Вона просто виїжджає”, – додав Червінський.