Віддавав накази бомбардувати Харківщину — повідомлено про підозру генералу РФ, уродженцю Чугуєва

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру уродженцю м. Чугуїв, командувачу однієї з армій військово-повітряних сил протиповітряної оборони РФ, генерал-майору за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування м. Харкова та Харківської області, у тому числі, авіабомбами «ФАБ-500».

Внаслідок дій командувача загинули мирні мешканці, повністю та частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медичні установи, заклади освіти та гуртожитки.

Офіс Генпрокурора