Відправляв дані про дислокацію та переміщення особового складу підрозділів ЗСУ – підозрюється студент одного із вишів Миколаєва

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 20-річному мешканцю міста Миколаєва – студенту одного з місцевих вишів, який поширював інформацію про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний вступив у контакт з представником держави-агресора та, маючи корисливий мотив і проросійські погляди, передавав через месенджер текстові повідомлення про місця розташування особового складу Збройних Сил України на території міста Миколаєва. Крім того, надавав координати в про їх точне місцезнаходження, за що отримував грошові кошти.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється СБУ в Миколаївській області.

За вчинення вказаного злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.