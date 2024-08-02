Відстрочка від мобілізації: чи можуть дати повістку на ВЛК при її оформленні

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабне вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult розповів, чи можуть вручити повістку для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) чоловіку, який планує звернутися до ТЦК з документами на оформлення відстрочки.

Топчій зазначив, що відповідно до п. 63 Постанови КМУ № 560 від 16.05.2024 року, військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТКЦ СП) з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

«У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби», – сказав експерт.

Топчій пояснив, що чоловік не може бути направлений на ВЛК з моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмови у наданні відстрочки.

«Але якщо така заява військовозобов’язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК – то він має її проходити на загальних підставах», – резюмував юрист. // Дзеркало тижня