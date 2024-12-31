Війна не зникне, якщо у 2025 році припиняться бойові дії: командир «Азову» звернувся до українців

Полковник Національної гвардії України, командир 12 бригади спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко поділився своїми думками в останній день 2024 року

Наразі український та світовий медіапростір переконаний, що у 2025 році війна в Україні завершиться. Проте це переконання шкодить як фронту, так і тилу. Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність. Про це розповідає командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», Герой України Денис Прокопенко Денис Прокопенко на свої сторінці у соціальній мережі.

«Навіть якщо бойові дії у 2025 році припиняться, війна нікуди не зникне. Вона дивитиметься на нас очима наших загиблих побратимів, нагадуватиме про себе руїнами українських міст, буде поруч у сльозах сотень тисяч українських родин, які втратили найдорожче. І вона дихатиме в спину самим фактом існування на наших кордонах ворога, який ніколи не відмовиться від наміру окупувати Україну», – розповів Денис Прокопенко.

Прокопенко підкреслює, що це означатиме, що у нас не буде іншого вибору, окрім як продовжувати реформувати армію, нарощувати власний ВПК та готуватись. Тому що наступного разу окупант прийде ще сильнішим та ще більш підготовленим.

Також він розповів, що 12-та бригада спеціального призначення «Азов» цілий рік провела на фронті. Більшу частину року військові продовжували виконувати бойове завдання на Лиманському напрямку, а згодом підрозділ отримав наказ терміново передислокуватись на ділянку прориву під Торецьком. Тоді там ситуація була критичною.

«Титанічними зусиллями бійців «Азову» та суміжних підрозділів вдалося утримати ввірену ділянку фронту, нанести противнику максимальних втрат в живій силі та техніці, після чого він втратив свій наступальний потенціал та бажання проводити активні наступальні дії», – згадує він.

Впродовж всього 2024 року солдати, сержанти та офіцери 12-тої бригади спецпризначення «Азов» стримували безперервні штурми росіян, контратакували, звільняли окуповані території, поповнювали обмінний фонд та евакуйовували цивільних з прифронтових територій. Денис Прокопенко висловив вдячність: «Я дякую кожному азовцю за проявлені мужність, відвагу та самовідданість. Цього року в результаті професійних та злагоджених дій військовослужбовців нашої бригади окупанти понесли значних втрат: як в живій силі, так і в техніці». // Главком