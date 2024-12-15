Війська КНДР зазнали втрат на курщині та з переляку «надвохсотили» кадирівців

Держава-агресор росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на курщині, зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ зс рф.

Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України.

Зокрема, на одній із позицій у курській області військовослужбовців армії КНДР результативно “накрили” FPV-дронами.

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.

Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили “дружній вогонь” по автомобільній техніці так званого батальйону “ахмат”. Результат ― восьмеро вбитих “кадирівців”.

Нагадаємо, на території росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.

У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють фсб-шники, вилучають телефони та інші пристрої.

Головне управління розвідки МО України