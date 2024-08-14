Військові контррозвідники СБУ у співпраці із ЗСУ знищили російську РЛС «Каста» на Запоріжжі

Бійці Служби безпеки, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 «Каста-2Е2».

Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Фактично ця радіолокаційна станція була «очима» російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував.

Але військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож і цього разу змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь на знищення.

А зробити це допомогли донати українців. Адже цей комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БпЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) був придбаний Фондом Повернись живим за рахунок волонтерських внесків і переданий підрозділу СБУ, який полює за радарами.

З початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.

Дякуємо кожному українцю, хто долучається і допомагає нашим захисникам!

Разом переможемо!

Служба безпеки України