Військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну в Україну (переписка)

Вони відмовляють знайомих від участі “у спецоперації”.

Про це свідчить приватна переписка загарбника з Дагестану, повідомили у Службі безпеки України.

У розмові зі своїм другом він відмовляє того від участі “у спецоперації”, адже втрати – величезні, зокрема і серед кадирівців.

“Наших столько много здесь полягло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне”, – пише він своєму знайомому.

При цьому розуміє, що Росії плювати на смерті кавказців: “Русаки нас используют, нашими руками делают все”.

Окупант зізнається, що і сам би кинув усе та поїхав додому, але боїться, що “посадят за дезертирство”. Тому хоче вберегти бодай друга.

“Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себе спокойно”, – підкреслює окупант.

LB.ua