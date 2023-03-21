Військові отримають гарантії збереження біологічного батьківства

Гарантії стосуються захисників та захисниць України у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Верховна Рада України на засіданні 21 березня прийняла за основу Закон про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство 8011.

Проголосували за проєкт у першому читанні 256 нардепів, передає LB.

«Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Такі поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Законодавство України, зокрема акти, які встановлюють соціальні гарантії для військовослужбовців та прирівняних до них категорій громадян, не передбачає можливості безоплатного забору та зберігання статевих клітин. Такий стан справ є небезпечним для збереження нації та її генофонду в нинішніх умовах, коли через війну гинуть тисячі дітей, військовослужбовців, цивільних, а понад 6 мільйонів українців, переважну більшість з яких складають жінки та діти, вимушені були залишити Батьківщину», — наголошують автори законопроєкту у пояснювальній записці.

Метою законопроєкту є створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Також одним з завдань проєкту є поширення частини гарантій у сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій.

Згідно з розрахунками профільних закладів охорони здоров’я собівартість забору статевих клітин складає близько 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок. Необхідні медичні обстеження перед забором клітин в здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії.

Реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Покриття витрат на реалізацію комплексу заходів, з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство) передбачається провести коштом перерозподілу коштів державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, економія яких утворилася внаслідок масового виїзду громадян за кордон.

«Законопроєктом не передбачається запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства. Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця, згідно з нормами проєкту має визначатись Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації», — додають у записці.

Нагадаємо, сьогодні Рада збільшила військові видатки на понад 530 млрд грн. Таким чином військовим та силовикам підвищать грошове забезпечення.