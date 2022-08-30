Військові підтвердили нові удари по Антонівському та ще двох мостах на Херсонщині

На півдні Збройні сили України за ніч знищили майже 160 російських загарбників, 60 одиниць ворожої техніки, а також завдали ударів по трьох мостах на Херсонщині.

Про це повідомляє у Фейсбуці Оперативне командування «Південь», передає Укрінформ.

Як зазначається, обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається складною, але контролюється Силами оборони. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

“Нашими бомбардувальниками протягом ночі завдано 2 ударів по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу”, – йдеться у зведенні.

За даними ОК “Південь” підсумкові втрати ворога за ніч становили 159 виведених з ладу загарбників та 60 одиниць ворожої техніки, зокрема 5 танків Т-72, 3 гаубиці «Мста-Б», пускова установка С-300, станція радіоелектронної боротьби та радіолокаційна станція, 120 мм мобільний міномет, 5 протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, в районі Правдиного вночі знищено ворожий безпілотний літальний апарат, а вранці – ще один, якого ворог з моря завів на територію Одеського району.

Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 30 серпня ліквідували близько 47 тисяч 550 російських військових.