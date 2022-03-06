Військові РФ відкрили вогонь по мирним мешканцям, які покидали Ірпінь: загинуло троє осіб, у тому числі 2 дитини

Органи прокуратури Київської області зареєстрували кримінальні провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації цивільного населення за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

6 березня 2022 року військовослужбовці РФ відкрили вогонь по цивільним особам, які знаходилися на виїзді з міста Ірпінь. У той час мирні мешканці намагалися покинути населений пункт, який знаходиться під постійним обстрілом бойовиків.

Смертельне поранення отримали троє осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих уточнюється.

Крім того, 5 березня 2022 року окупанти відкрили вогонь по мирним мешканцям у селі Світильня Броварського району Київської області та у хуторі Гребельки. Від кульового поранення загинув чоловік, ще одного доставлено до лікувальної установи.

Наразі прокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Київська обласна прокуратура