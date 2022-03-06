Військові РФ відкрили вогонь по мирним мешканцям, які покидали Ірпінь: загинуло троє осіб, у тому числі 2 дитини
Органи прокуратури Київської області зареєстрували кримінальні провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації цивільного населення за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
6 березня 2022 року військовослужбовці РФ відкрили вогонь по цивільним особам, які знаходилися на виїзді з міста Ірпінь. У той час мирні мешканці намагалися покинути населений пункт, який знаходиться під постійним обстрілом бойовиків.
Смертельне поранення отримали троє осіб, серед яких 2 дитини. Кількість постраждалих уточнюється.
Крім того, 5 березня 2022 року окупанти відкрили вогонь по мирним мешканцям у селі Світильня Броварського району Київської області та у хуторі Гребельки. Від кульового поранення загинув чоловік, ще одного доставлено до лікувальної установи.
Наразі прокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.Tweet