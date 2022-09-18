Військові шпиталі РФ відмовляються лікувати так званих «добровольців», поранених в Україні

Збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування. Один з батальйонів так званого «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в ростові-на-дону.

Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже «Союз добровольців Донбасу» був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування.

Також назріває конфліктна ситуація між представниками зс рф та «мобілізованими з території «ЛДНР». Оскільки при відступі росіяни кидали «мобілізованих» на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.

Серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, які понесли зс рф в ході втечі. Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки «Т-72Б3М», «Т-80БВМ», «Т-80УЕ», «БМП-2», САУ та автомобілів.

При цьому зазначається, що найбільшу кількість техніки залишено у районі Балаклії на території ремонтної бази.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України