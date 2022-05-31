Військові, які перейшли на бік ворога у 2014 році, зараз беруть участь у війні проти України (відео)

Державне бюро розслідувань продовжує здійснювати системну роботу з документування дій військових зрадників. Деякі з тих, хто перейшов на бік ворога у 2014 році, наразі беруть активну участь в агресії проти України. Всі дії зрадників Бюро документує, покарання буде невідворотним та суворим.

Коли у 2014 році окупанти з рф захопили одну із військових частин Збройних сил України в АР Крим, особовий склад мав передислокуватись у Миколаївську область.

Втім, начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором.

Працівники ДБР встановили, що полковник, вислуговуючись перед окупантами, передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та чорноморського флоту російської армії.

Наразі він проходить службу в російській армії та воює проти України.

Інший зрадник − морський офіцер, який за зраду був «нагороджений» посадою командира великого десантного корабля «Новочеркаськ» чорноморського флоту рф.

У березні 2022 року його корабель був підбитий захисниками України і екіпажу довелось втікати до тимчасово окупованого Бердянська.

Слідчі ДБР повідомили командиру корабля держави-агресора та начальнику артилерії про підозри у державній зраді (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

ДБР