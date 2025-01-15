Військові, які самовільно залишили частини, мають можливість повернутися до 1 березня (алгоритм дій)

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину.

Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива – він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР, чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку, або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.

Після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається чіткий алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів та до відновлення виплат.

Рапорт можна подати також у застосунку Армія+

Упродовж 72 годин командир повинен поновити бійця на службі та повідомити про це правоохоронців.

Детальніше з алгоритмом повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, можна ознайомитися на інфографіці:

Державне бюро розслідувань