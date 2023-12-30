Військові зможуть обрати отримувачів грошової допомоги на випадок своєї смерті

Захисники зможуть визначати, кому та в яких відсотках виплачуватиметься грошова допомога

З квітня 2024 року військові самостійно зможуть визначати, хто отримає одноразову грошову допомогу у випадку їхньої загибелі. Відповідний закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» підписав президент України 28 грудня 2023 року.

Законом встановлюється право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги таким категоріям громадян:

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовцям, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);

працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

поліцейським.

Вищевказані категорії громадян зможуть визначати, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті або загибелі.

Водночас, незалежно від змісту особистого розпорядження право на одноразову грошову допомогу мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

У разі відсутності особистого розпорядження на відповідну частку одноразової грошової допомоги мають право:

діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті;

діти, щодо яких загиблу (померлу) особу за її життя позбавили батьківських прав;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їхні батьки загинули (померли);

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);

утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Нагадаємо, 2024 року фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн.

У 2024 році гроші із держбюджету скерують на наступні потреби армії:

забезпечення ЗСУ;

підготовку кадрів і військ;

медичне забезпечення та ветеранів.

Українські військові за свій службовий обов’язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг. // Главком