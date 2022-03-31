Викрадення російськими окупантами 12-річної дівчинки з Маріуполя – розпочато розслідування

Чернівецькою обласною прокуратурою розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, від початку війни дитина перебувала у Маріуполі з батьком. 17 березня 2022 року через потрапляння бойового снаряда у їхній будинок чоловік загинув.

Дівчинку намагалися евакуювати з міста разом з іншими місцевими жителями. При спробі покинути Маріуполь вона отримала поранення внаслідок вибуху міни. Після цього дитину викрали представники збройних сил РФ та вивезли на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу.

Про зникнення дівчинки повідомив її рідний дідусь, який вимушено проживає у Чернівцях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Чернівецькій області.

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