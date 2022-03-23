Виплати біженцям: скільки українці отримають в Польщі, Німеччині та інших країнах для еміграції

Яку фінансову допомогу біженці отримають в Ірландії, Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Угорщині.

Про це – в матеріалі «Сьогодні».

Поки війна в Україні триває, українці, які вимушено виїхати за кордон для тимчасового перебування, освоюються. Питання на часі серед наших громадян в новій країні – про фінансову допомогу від уряду. Ми поспілкувалися з візовим експертом Уляною Таістовою, яка розповіла про соціальну виплату біженцям у різних країнах та як її отримати.

Польща

Громадяни України отримають одноразову фінансову виплату в Польщі розміром 300 злотих (₴2000). Серед вимог – в’їзд до Польщі з 24 лютого та оформлення статус Pesel. Заяву на виплату соціальної допомоги можна подати в міському центрі соціального захисту у Вроцлаві чи іншому місті на території Польщі.

Чехія

Громадянам України в Чехії виплачуватимуть соціальну виплату в розмірі:

₴2600 для дитини до 6 років.

₴3100 для дитини від 6 до 15 років.

₴3600 для дитини від 15 до 26 років.

₴3200 – особа старше 26 років.

Біженці мають оформити тимчасовий статус захисту для отримання коштів. Допомога виплачується щомісяця за умови, якщо фінансів не вистачає, щоб покрити основні життєві потреби. Якщо ви офіційно працюватимете на роботі з високою зарплатнею – виплата не передбачена. Для отримання фінансової допомоги в Чехії зверніться до будь-якого офісу бюро зайнятості.

До слова, українці, які оформлять картку в банку ČSOB, отримають одноразову фінансову допомогу 2500 крон.

Словаччина

Українці, які оформили статус тимчасового захисту, отримають щомісячну виплату в Словаччині розміром:

₴2200 для фізичної особи.

для фізичної особи. ₴4200 для людини з однією дитиною або для сімей, які мають до чотирьох дітей.

для людини з однією дитиною або для сімей, які мають до чотирьох дітей. ₴3800 для пари без дітей.

для пари без дітей. ₴5700 для пари з однією дитиною, або для сімей, які мають до чотирьох дітей.

для пари з однією дитиною, або для сімей, які мають до чотирьох дітей. ₴6100 для людини в якої є більш ніж чотири дитини.

для людини в якої є більш ніж чотири дитини. ₴7700 для пари в якої є більш ніж чотири дитини.

Ірландія

Для отримання фінансової допомоги біженцям з України необхідно по прильоту до Ірландії отримати ідентифікаційний номер PPSN. Оформіть його в Службі державного забезпечення.

Соціальна допомога в Ірландії українцям виплачується щотижня в сумі:

₴6650 (максимальна ставка) – особам віком від 25 років.

(максимальна ставка) – особам віком від 25 років. ₴6650 (максимальна ставка) – особам віком від 18 до 24 років, які проживають самостійно.

(максимальна ставка) – особам віком від 18 до 24 років, які проживають самостійно. ₴3800 (максимальна ставка) – особам віком від 18 до 24 років, які не проживають самостійно.

(максимальна ставка) – особам віком від 18 до 24 років, які не проживають самостійно. ₴4500 – для дітей віком до 16 років.

Гроші українці забиратимуть в місцевому поштовому відділенні.

Німеччина

Якщо ви перебуваєте в Німеччині та оформили статус тимчасового захисту, то отримаєте соціальну допомогу. Попередньо зареєструйтеся в центрах прийому або Відділах реєстрації іноземних громадян.

Виплати протягом перших 18 місяців будуть в сумі:

₴12 000 – для дорослих, які проживають самостійно та ₴10 600 , якщо люди живуть в парі.

– для дорослих, які проживають самостійно та , якщо люди живуть в парі. ₴8000 – дітям до 6 років.

– дітям до 6 років. ₴10 400 – дітям від 6 до 14 років.

– дітям від 6 до 14 років. ₴10 400 – підліткам від 14 до 17 років.

– підліткам від 14 до 17 років. ₴9400 – дорослим віком до 25 років, які мешкають з батьками.

Угорщина

Найбільшу соціальну допомогу в нашому рейтингу планують виплачувати біженцям в Угорщині.

Українцям в Угорщині планують виплачувати фінансову допомогу в сумі ₴24 795 на місяць. Станом на сьогодні деталізація щодо її отримання відсутня, тож біженці чекають інформації від уряду країни, – зазначає експертка Уляна.

Спеціальні програми щодо виплати соціальої допомоги в процесі опрацьовування в Швеції (₴2600), Франції (до ₴16 100 на місяць) та Бельгії (до ₴320 на добу).

Інформація актуальна на момент публікації. Перед приїздом до країни перевіряйте інформацію на офіційних джерелах.