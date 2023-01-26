Віталій Кличко повідомив про загиблого та постраждалих в Голосіївському районі столиці

Новини
-
-
-
-
-
21 Січ, 2023
-
На Рамштайні танків зараз не дали, але…
21 Січ, 2023
-
- COVID-19 ДТП Донбасс Розшук дітей Розыск детей агрессия России вбивство вбивство мирних жителів вимагання война война с Россией втрати окупантів війна війна з Росією грабіж державна зрада замах на вбивство зекоманда знищення окупантів зґвалтування изнасилование колаборанти контрабанда коронавирус коррупция корупція крадіжка мошенничество напад Росії на Україну наркозлочини наркотики ножове поранення оккупация педофил полиция пособники окупантів підроблення документів розбій русский мир смертельна ДТП смертельное ДТП убийство хабар хулиганство шахрайство
Реклама
Киев
влажность:
давл.:
ветер:
Одесса
влажность:
давл.:
ветер:
Львов
влажность:
давл.:
ветер:
Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Фоторепортаж
Новини IT
Технологии
Загрузка...