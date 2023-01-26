Віталій Кличко повідомив про загиблого та постраждалих в Голосіївському районі столиці

В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Голосіївський район Києва | Коментарі.Київ

Постраждалих госпіталізували медики.

УК

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