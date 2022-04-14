Виведення з ладу крейсера «Москва»: скільки кораблів та ракет залишилося у РФ в Чорному морі

Нагадаємо, підбитий в Чорному морі російський крейсер «Москва» рік буде небоєздатним.

Виведення з ладу ракетного крейсера «Москва» зменшило сумарний залп крилатих ракет російських кораблів у Чорному морі.

Про це у Facebook повідомив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

«Після того, як ракетний крейсер «Москва» з 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів чф рф, що знаходяться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56″, – зазначив він.

За інформацією Клименка, на цей час в Чорному морі знаходяться наступні ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами «Калібр»:

1. фрегат «Адмірал Ессен» (8 ракет)

2. фрегат «Адмірал Макаров» (8 ракет)

3. корвет «Вишній Волочок» (8 ракет)

4. корвет «Інгушетія» (8 ракет)

5. корвет «Грайворон» (8 ракет)

6. пч «Ростов-на-Дону» (4 ракети) – пч – підводний човен

7. пч «Старий Оскол» (4 ракети)

8. пч «Великий Новгород» (4 ракети)

9. пч «Колпіно» (4 ракети)

Сумарна кількість ракет в «Калібрі» – 56.

Клименко також повідомив, що в Середземному морі у зв’язку з перекриттям проток Туреччиною знаходяться ще такі ракетні кораблі: 1 ракетний фрегат («Адмірал Григорович»), 1 ракетний корвет («Орехово-Зуєво»), 2 ракетних підводних човни («Новоросійськ» і «Краснодар»).

Крім того, там знаходяться також два ракетних крейсера одного типу з крейсером «Москва» (Varyag, Тихоокеанський флот і Marshal Ustinov, Північний флот); за класифікацією НАТО – Guided Missile destroyers) – Vice-Admiral Kulakov, Північний флот; Admiral Tributs, Тихоокеанський флот; 1 ракетний фрегат Admiral Kasatonov, Північний флот. Останній фрегат, за даними експерта, є носієм гіперзвукових ракет «Циркон».

«Як мінімум, чотири з них не пропустила в Чорне море Туреччина 28 лютого», – додав Клименко.

Обстріл ракетного крейсера» Москва»: що відомо

Нагадаємо, ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю занадто серйозні пошкодження, і ракетний крейсер «Москва» пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний.

«Москва» – російський гвардійський ракетний крейсер. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву «Слава», пізніше був перейменований у «Москва».

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний. // УНІАН