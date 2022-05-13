Вивезеним Росією до Криму українцям забороняють жити на півострові без паспорта РФ

Денісова зауважила, що Україна не визнає жодних російських документів, які нав’язала країна-агресорка.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України, яких силою вивезли на тимчасово окуповану територію АР Крим із Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що окупаційна влада півострова зробила чергову картинку для пропагандистського телебачення рашистів, продемонструвавши як 10 осіб, котрі прибули до Криму з тимчасово окупованих районів материкової частини України, отримали російський аусвайс за спрощеною системою.

За її словами, із примусово переміщеними на окупований півострів українцями проводиться «роз’яснювальна» робота про необхідність отримання російського паспорта, оскільки без «документів», які посвідчують особу, проживати на території Криму їм не дозволять.

Також українські громадяни потрапляють до фільтраційних таборів, де в них забирають паспорти громадян України і видають документ на тимчасове проживання.

Всі українці, які примусово отримали російські аусвайси є громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, які нав’язала рф.

УНІАН