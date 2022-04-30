Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку

Спецпризначенці Національна гвардія України разом з бійцями Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine ефективно відпрацювали по ворогу.

Більше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військовиків ЗСУ.

Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника. Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування вогнем.

Усі цілі знищено!

Слава Україні!

Національна гвардія України