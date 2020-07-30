Виявляється що за час «всеосяжного» перемир’я «внаслідок різкого погіршення стану здоров’я» загинуло вже три бійці ЗСУ

Декілька хвилин назад, на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил з`явилося повідомлення про втрати в лавах ЗСУ, в період, коли українським військам заборонили відповідати на обстріли окупантів.

В повідомленні зазначається, що з початку тижня ЗС втратили трьох мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я.

«Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я.

28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника — старшого сержанта Володимира Перекрестова.

З приводу тяжкої втрати висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам’ять героям.» — написано в цьому доволі дивному дописі.

Чи це погіршення здоров’я сталося внаслідок отриманих поранень, чи від хвороб у прес-службі ООС не зазначається. Отже, не ясно, чи це бойові втрати, чи не бойові.

Нагадаємо, що з моменту введення с 27 липня «всеосяжного» перемир’я Зеленського, окупанти не припинили обстріли, трохи знизивши їх інтенсивність, але в щоденних зведеннях прес-служби ООС завжди зазначалось. що втрат з боку ЗСУ немає.