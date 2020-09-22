Власти разрешили работать в Украине российскому магазину и тот начал продавать футболки с Путиным, «вежливыми людьми», а также с символикой страны-оккупанта

В Украине заработал самый крупный интернет-магазин России Wildberries. Теперь у нас можно купить одежду с изображением Путина, российских военных. На это обратил внимание член правления интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко.

Издание MC.today рассказывает подробности.

Российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи в Украине. Чтобы зайти на украинский рынок, представители компании купили домен на Imena.ua и зарегистрировали торговую марку. И теперь в Украине продают одежду с символикой России, СССР, с изображением Путина и российских военных которіе убивают украинцев на Донбассе.

За 331 грн можно купить футболку с изображением российского военного и надписью «вежливые люди», за 160 – футболку с портретом Путина, который сморкается в платок в форме американского флага, а за 231 грн – толстовку с Путиным и надписью «Армия России».

Скриншоты с сайта Wildberries.ua

В Украине уже работают сайт и приложение на iOS, а в ближайшее время планируется запуск приложения на Android. Всего у нас планируют открыть 800 пунктов выдачи заказов. Судя по информации с сайта, компанию в Украине Wildberries не открывали и ведут деятельность от имени польского юрлица.