Внаслідок атаки окупантів «Смерчем» на Розкішне троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, серед них дитина

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

20 червня 2024 року, о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ «Смерч». У с. Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років.

Ще четверо людей: чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Постраждалих від ворожої атаки доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури