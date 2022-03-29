Внаслідок авіаударів окупантів по Броварському району горять склади з продуктами харчування

Прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Внаслідок авіаудару сталося займання вказаних складів, їх загальна площа становить 20000 кв м.

Наразі на місці працюють співробітники ДСНС, попередньо жертв та постраждалих не має.

Київська обласна прокуратура