Внаслідок мінометного обстрілу російськими окупантами Сумщини поранено 3 дітей

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 червня 2023 року окупанти з території російської федерації здійснили мінометний обстріл с. Білокопитове Шосткинського району.

Внаслідок обстрілу троє хлопчиків 9, 10 та 12 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення та акубаротравми. Дітям надано медичну допомогу, загрози життю немає.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора