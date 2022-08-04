Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство

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За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.

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Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.

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За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Наразі тривають слідчі дії.

Харківська обласна прокуратура

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