Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, в ніч на 4 серпня російські військовослужбовці нанесли ракетний удар по Немишлянському району м. Харкова, пошкоджено будівлі підприємства.
Крім того, утворилось дві воронки діаметром 7 та 8 метрів.
За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Наразі тривають слідчі дії.
Харківська обласна прокуратура