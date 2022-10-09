Внаслідок нічного російського ракетного удару по Запоріжжю загинули 12 містян (фото)

Ушпиталено 49 постраждалих, шестеро з них – діти.

Внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю загинули 12 містян, ще 49 – ушпиталені.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

“Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів. Наразі відомо щодо 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється”, – повідомив він.

Старух також наголосив, що під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб.

Постраждалим надається необхідна допомога. // УНІАН