Внаслідок нічної російської атаки на Харків загинуло 4 осіб, та ще понад 10 зазнали поранень.
Загалом по місту та області окупанти випустили не менш як 15 ударних БпЛА. З них частину було збито силами ППО.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові ціллю окупантів став Новобаварський район. Тут після влучань пошкоджено багатоповерхівку.
“Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівники ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних”, – зазначив очільник області.
Ще один “шахед”поцілив по 14-поверхівці, частково зруйнувавши балкони верхніх поверхів, пошкодивши скління та конструктивні елементи.
Унаслідок цього удару загинула 69-річна жінка.
О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.
Загалом унаслідок нічної атаки на Харків 4 загиблих, ще 12 осіб зазнали поранень
Крім того, близько 02:08 окупанти завдали ударів по місту Лозова. Як наслідок – пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 5 години вдарили повторно, також без постраждалих.
О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Без постраждалих. // Букви