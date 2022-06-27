Внаслідок обстрілу окупантами Кременчука загинуло дві людини, 20 – поранено, 9 – у важкому стані (фото)
Внаслідок влучання російської ракети у торговельно-розважальний центр Кременчука загинули дві людини і ще 20 поранено.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.
За словами Тимошенка, 9 людей знаходяться у важкому стані.
Наразі рятувальна операція продовжується.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре обстріляли Кременчук. Ракетний центр прийшовся на торговельний центр. За словами президента Володимира Зеленського, в торговельному центрі на момент влучання перебувало близько тисячі людей. // LB.ua