Внаслідок обстрілу окупантами Кременчука загинуло дві людини, 20 – поранено, 9 – у важкому стані (фото)

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Внаслідок влучання російської ракети у торговельно-розважальний центр Кременчука загинули дві людини і ще 20 поранено.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

Внаслідок обстрілу Кременчука загинуло дві людини, 20 - поранено

Фото: twitter/Alona Minenko

За словами Тимошенка, 9 людей знаходяться у важкому стані.

Фото: ДСНС

Наразі рятувальна операція продовжується.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні росіяни вкотре обстріляли Кременчук. Ракетний центр прийшовся на торговельний центр. За словами президента Володимира Зеленського, в торговельному центрі на момент влучання перебувало близько тисячі людей. // LB.ua

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