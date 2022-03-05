Внаслідок обстрілу окупантами села Лютіж на Київщині загинула родина із трьох осіб 

Вишгородською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу військовослужбовцями Російської Федерації населеного пункту на Київщині ( ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 березня 2022 року в результаті збройної агресії військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл боєприпасами великого калібру території села Лютіж Вишгородського району.

Несумісні із життям поранення отримали троє осіб – жінка та двоє чоловіків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Київська обласна прокуратура