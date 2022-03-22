Внаслідок обстрілу окупантів в Павлограді зруйнована залізнична станція. Одна людина загинула.

Російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Внаслідок обстрілів зруйнована залізнична станція в Павлограді, залізне полотно і колії.

У Павлограді ракетний обстріл знищив залізничну станцію, є загиблий

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час», – ідеться у повідомленні.

Залізнична станція Павлоград ІІ використовувалися і для пасажирських перевезень. // LB.ua

 

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