Внаслідок обстрілу окупантів в Павлограді зруйнована залізнична станція. Одна людина загинула.
Російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області.
Внаслідок обстрілів зруйнована залізнична станція в Павлограді, залізне полотно і колії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час», – ідеться у повідомленні.
Залізнична станція Павлоград ІІ використовувалися і для пасажирських перевезень. // LB.ua
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