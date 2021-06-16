Внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ позицій підрозділів ЗСУ поблизу Луганського отримав осколкове поранення один воїн

Вчора ввечері, 16 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил в смузі відповідальності ОТУ «Північ» близько 19.30 внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОТУ «Північ».

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Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

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