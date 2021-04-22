Внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ загинув український військовослужбовець

Сьогодні, 22 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Північ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню.

ОТУ «Північ»